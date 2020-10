Italiani all’estero, Filosa (Maie): “Benvenuto Fantetti, il Maie ancora più forte in Europa e in Parlamento”

AgenPress. “A nome del presidente Ricardo Merlo, di tutto il MAIE e mio personale rivolgo un sincero benvenuto al Sen. Raffaele Fantetti, che nelle scorse ore ha lasciato Forza Italia per passare al Movimento Associativo Italiani all’Estero, ‘l’unica forza politica presente in Parlamento che si batte per i diritti e gli interessi degli italiani nel mondo’, ha sottolineato motivando la sua scelta. Con l’ingresso di Fantetti nella nostra grande famiglia si rafforza il MAIE in Senato – con un gruppo di tre senatori – e in Europa, visto che l’ormai ex azzurro è stato eletto proprio nella ripartizione estera Europa ed è residente a Londra”. Lo dichiara in una nota Ricky Filosa, coordinatore MAIE Europa.

“Conosco Raffaele Fantetti da molti anni – prosegue l’esponente del MAIE – e so quanto siano importanti per lui alcune battaglie a favore dei nostri connazionali oltre confine: ristorazione italiana, made in Italy, Imu. Su tutti questi temi e su tanti altri ancora Fantetti troverà nel Movimento massimo sostegno e grande collaborazione, perché sono argomenti che interessano anche noi da molto vicino e per cui non abbiamo mai smesso di batterci”.

“Ormai è evidente a tutti, il MAIE continua a crescere senza sosta. Ancora una volta dimostra la sua attrattiva e il suo peso politico, sul territorio e a Roma. Buon lavoro Raffaele – conclude Filosa -, nell’interesse degli italiani residenti in Europa e nel mondo intero”.