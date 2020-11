Covid, Bergamini (FI) “Seconda casa è risorsa non per Imu, governo se ne ricordi”

AgenPress. “Il governo si ricordi che il 18% delle famiglie italiane possiede una seconda casa. No, non per l’Imu o per qualche patrimoniale, ma per l’emergenza sanitaria. Si tratta infatti di una risorsa da trattare come tale.

Ci auguriamo, quindi, che a differenza di quanto accaduto durante il lockdown della primavera scorsa, venga salvaguardato il loro utilizzo, senza restrizioni che risulterebbero un’ulteriore limitazione alla libertà privata, ma anzi incentivando i trasferimenti per alleggerire la pressione sulle grandi città e sulle zone più colpite dal contagio.

L’accesso alle seconde case, inoltre, consentirebbe anche ai positivi dello stesso nucleo familiare di poterci trascorrere la quarantena tutelando gli altri componenti della famiglia”.

Lo scrive su facebook Deborah Bergamini, deputata di Forza Italia.