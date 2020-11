Lombardia, Mirabelli (PD): Fontana faccia il proprio dovere invece di attaccare il Governo

AgenPress. “Fontana attacca il Governo scaricando le proprie responsabilità, fa propaganda politica invece di fare la propria parte per combattere la pandemia, mentre in Lombardia i contagi sono altissimi e i medici lanciano allarmi continui sulla tenuta del sistema sanitario e degli ospedali.

Mentre le persone hanno bisogno di risposte e di aiuto, Fontana fa campagna elettorale invece di preoccuparsi di fare la propria parte. In Lombardia, chi ha i sintomi aspetta almeno 4 giorni per fare il tampone e altri 4 per avere risposte e resta abbandonato a casa, altroché i tamponi a domicilio e le cure a casa di cui parla Salvini.

In Lombardia, le persone a rischio non trovano i vaccini antinfluenzali. Fontana si occupi finalmente di questo, delle inefficienze della sanità lombarda e faccia la sua parte per combattere il virus e tutelare i lombardi”.

Così su Facebook il senatore lombardo Franco Mirabelli, vice presidente dei senatori del Pd.