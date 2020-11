Coronavirus in Italia: 22.930 nuovi contagi e 630 morti

AgenPress. In Italia nelle ultime 24 ore si registrano 22.930 nuovi contagi da Coronavirus a fronte di 148.945 tamponi eseguiti (circa 40mila in meno). Ieri i contagi erano stati 28.337. Per la prima volta calano gli attualmente positivi:796.849: -9.098.

Ancora alto il numero dei morti, 630 rispetto ai 562 di domenica.