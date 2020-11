Scostamento. Mazzetti (FI), da Berlusconi scelta per il bene dell’Italia. Dobbiamo rialzarci tutti insieme

AgenPress – “Concordo in pieno con la scelta del Presidente Silvio Berlusconi e quindi con il voto SI allo scostamento. Berlusconi ha aperto una riflessione concreta da molti giorni, spiegata altrettanto bene su giornali e tv, da sottoporre al Governo Conte. Per questo suo modo di porsi egli è stato apprezzato ed ascoltato. La situazione di estrema emergenza nazionale ci pone tutti sullo stesso piano adesso, con l’esigenza di uscire tutti insieme da questa profonda crisi. Non si può ora dividere il Paese dietro mere questioni di partito o ideologiche. Il Capo dello Stato Sergio Mattarella è stato chiaro pochi giorni fa con queste parole “Questo virus tende a dividerci, affrontiamo insieme il nemico comune. Non pensiamo che a noi non possa succedere”. Forza Italia ha risposto a questo appello positivamente e subito.”

Così in una nota l’On. Erica Mazzetti, parlamentare di Forza Italia.

“La sollecitazione posta dal Nostro Presidente Berlusconi e da Forza Italia, riguarda la situazione economica attuale che vede garantiti (dipendenti) e non garantiti (autonomi). Questo è il problema enorme che ci ha posto davanti agli occhi il Covid-19, e che ci ha portato tutti a riflettere seriamente per il presente ed il prossimo futuro. A quanto pare anche la sinistra finalmente lo ha capito .Con grande soddisfazione e sollievo per il popolo degli autonomi, oggi votiamo il quinto scostamento di Bilancio secondo le indicazioni chiare e costruttive esposte dal Presidente Silvio Berlusconi e seguite anche dagli alleati . E’ giunto il momento di rialzarci tutti insieme. Questo Paese tante volte ha dimostrato di saper reagire unito sotto una sola bandiera, il Tricolore. Anche questa volta, finalmente, vince la razionalità”