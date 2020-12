Gianfranco Librandi (IV): Serve lucidità cosa che il Premier sembra aver smarrito

AgenPress. “L’Italia ha bisogno di lucidità in questo momento, ed il Premier sembra averla smarrita, e questo rende il nostro Paese estremamente vulnerabile. E’ inaccettabile che in piena Pandemia chi ci rappresenta perda del tutto la bussola.

Italia Viva è sempre pronta a dare una mano concretamente al Paese, non ci interessano le poltrone, il nostro obbiettivo è di fare proposte concrete, che aiutino davvero i cittadini a superare questo momento di crisi sanitaria, ma soprattutto economica, e Conte dovrebbe andare in questa direzione non nella direzione opposta.

Spero quanto prima il Presidente del Consiglio si fermi e riprenda la strada giusta, in caso contrario, salvarlo sarà difficile!”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi, Italia Viva.