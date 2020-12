Covid. Nelle ultime 24 ore 15.104 positivi, 352 vittime

AgenPress – Sono 15.104 i positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Le vittime sono 352. Ieri i positivi erano stati 16.308, i morti 553. In totale da inizio epidemia in casi in Italia sono 1.953.185, le vittime 68.799.

Sono in calo di 41 unità i pazienti in terapia intensiva per il Covid in Italia, nel saldo tra ingressi e uscite, secondo i dati del ministero della Salute. I ricoveri nei reparti ordinari diminuiscono invece di 206 unità.