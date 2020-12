Nascite. Istat, nel 2019 ancora un record negativo. Calo da sette anni consecutivi

AgenPress – Continuano a diminuire i nati: nel 2019 sono 420.084, quasi 20 mila in meno rispetto all’anno precedente e oltre 156 mila in meno nel confronto con il 2008. E’ quanto si legge in un rapporto Istat. A diminuire sono soprattutto i nati da genitori entrambi italiani: 327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008. Il numero medio di figli per donna continua a scendere: 1,27 per il complesso delle donne residenti (1,29 nel 2018 e 1,46 nel 2010, anno di massimo relativo della fecondità).

Il calo della natalità in Italia è in atto ormai da sette anni consecutivi, non a caso nel 2019 c’è stato un nuovo superamento, al ribasso. L’Istat, segnala che a partire dal 2008 le nascite sono diminuite di 156.575 unità (-27%). Un calo attribuibile quasi esclusivamente alle nascite da coppie di genitori entrambi italiani (327.724 nel 2019, oltre 152 mila in meno rispetto al 2008). Si tratta di un fenomeno di rilievo, in parte dovuto agli effetti ‘strutturali’ indotti dalle significative modificazioni della popolazione femminile in età feconda, convenzionalmente fissata tra 15 e 49 anni.