AgenPress. Il ritorno di Chico Forti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari e per tutti i cittadini.

Era una battaglia di giustizia e di civiltà, e come Lega siamo orgogliosi di averla combattuta anche quando ne parlavano in pochi. Bentornato Chico Forti.

Lo dichiara, in una nota, Matteo Salvini.

