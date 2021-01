Meloni: “Conte ha giudicato i ristori erogati alle imprese italiane come ‘proporzionati’. Non conosce vergogna”

AgenPress. Nel suo intervento alla Camera, Conte ha giudicato i ristori erogati alle imprese italiane come “proporzionati”.

La verità è che il suo governo ha stanziato complessivamente 29 miliardi di aiuti diretti alle imprese (di cui appena 11,3 di contributi a fondo perduto) a fronte di circa 423 miliardi di perdita di fatturato registrati nel 2020.

Numeri impietosi certificati dall’ufficio studi della CGIA di Mestre, che danno bene l’idea della dimensione del disastro che il tessuto produttivo italiano sta vivendo: i ristori non arrivano a coprire nemmeno il 7% delle perdite.

Sono questi i “ristori proporzionati”? Conte non conosce vergogna e continua in maniera eclatante a prendere in giro gli italiani.

All’Italia serve subito un nuovo governo capace di rimettere in moto l’economia in sicurezza, che sappia fronteggiare il Covid tutelando soprattutto la fascia di popolazione più a rischio, senza continuare ad immobilizzare le forze produttive della nazione. Noi siamo pronti.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.