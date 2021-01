Governo. Gasparri, i grillini hanno festeggiato per la “festa dello stipendio”

AgenPress – ” I grillini volevano aprire il Parlamento come una scatola di tonno e invece la stanno chiudendo dall’interno. Stanno accettando qualsiasi compromesso pur di non perdere la poltrona. L’unico obiettivo è prendere lo stipendio”.

Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. “Ieri hanno festeggiato lo scampato pericolo delle elezioni, si sono fatti i selfie per la “festa dello stipendio”: sono la super casta. C’è una precarietà totale, non ha maggioranza assoluta al Senato. Non penso possa andare avanti se pensiamo alle Commissioni o ai provvedimenti singoli. Siamo senza Governo. Berlusconi fu costretto a dimettersi su una misura meno importante con 309 voti di maggioranza e dopo quel voto fece un passo indietro. Conte è finito, potrà ammetterlo o meno. È un incapace con un atteggiamento turpe: i morti di Covid meritano ben altro”.

“Chi ha praticato a destra o a sinistra il galleggiamento ha poi fatto una brutta fine. Dobbiamo chiedere le dimissioni del Governo e Mattarella valuterà: la prospettiva elettorale sembra quella più probabile. Su Renzi poco da dire: aveva il 40% nel 2014 e ora ha il 3, ha solo un protagonismo personale. È un altro protagonista negativo della storia Repubblicana”.