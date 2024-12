Autonomia Differenziata: Mattia (Pd), uniti per vincere referendum

AgenPress. “La decisione della Corte di Cassazione di ammettere il referendum abrogativo sull’autonomia differenziata è un nuovo passo in avanti sul percorso che ha come traguardo la vittoria del referendum. Abbiamo vinto una battaglia, ora dobbiamo vincere la guerra contro chi vuole dividere l’Italia.

Comune per comune, quartiere per quartiere, piazza dopo piazza, senza steccati né barriere: dobbiamo essere uniti per vincere questa campagna referendaria in nome dell’Italia una e indivisibile, così come sancisce la nostra Costituzione, e in difesa dei diritti fondamentali, affinché sia scongiurata l’ipotesi di vedere aumentato il divario tra i territori e la suddivisione delle persone in cittadini di serie A e cittadini di serie B”.

Così la Vicepresidente Pd della Commissione Affari Costituzionali del Consiglio regionale del Lazio, Eleonora Mattia.