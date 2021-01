AgenPress. “Leggi indigeribili su prescrizione e intercettazioni, proposte inadeguate sui processi civile e penale, una cultura giustizialista tollerata dagli alleati del momento. Per liberali e garantisti, dire no all’azione del ministro Bonafede non è tattica politica, ma un dovere morale”.

Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.