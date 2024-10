Crisafi (Remind): “Innovability” e collaborazione Pubblico e Privato per le politiche industriali. Dialogo tra Dal Fabbro, Dialuce, Lo Bosco, Iacobone, Masi, Maione, Moricca e Sanasi d’Arpe

Attiva da novembre la Cabina di Regia per il mattone di Stato e visione integrata tra immobiliare, infrastrutture e mobilità per la sicurezza e lo sviluppo sostenibile della Nazione

AgenPress. Si è svolto a Roma presso Palazzo Wedikind l’Italian Innovability Furum organizzato da Remind insieme al Parlamento Europeo Ufficio Italia. Tra gli autorevoli relatori del mondo dell’economia e delle istituzioni che hanno preso parte alla discussione insieme a Paolo Crisafi presidente di Remind anche Renato Loiero Consigliere del Presidente del Consiglio Meloni, Paolo Grasso Capo di Gabinetto del Vicepresidente del Consiglio Salvini, Marco Rago Consigliere del Vicepresidente Tajani, Luigi Fiorentino Capo Dipartimento Informazione e Editoria Presidenza del Consiglio, Alessandra Gallone Consigliere del Ministro dell’Università e della Ricerca, Serafino Sorrenti Chief Information Security Officer Presidenza del Consiglio, Salvatore Carroppolo Direttore Affari Generali Dipartimento Pnrr Mase e Alberto Petrucci Direttore Dipartimento Economia e Finanze della Luiss.

Dopo due decenni di attese e dibattiti, l’Italia si prepara a una svolta decisiva nella gestione del suo patrimonio immobiliare pubblico.

Nel corso dell’Innovability Forum by Remind è stato, infatti, annunciato l’avvio dei lavori della cabina di regia per la valorizzazione del mattone di Stato, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze con il Ministro Giancarlo Giorgetti e il Sottosegretario Lucia Albano. Un Focus sul Walfare Sostenibile ha visto protagonista il Viceministro al Lavoro e alle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci.

La giornata dedicata all’innovazione e alla sostenibilità ha visto il commento del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin che si è soffermato sulla fondamentale necessità di collaborazione tra Pubblico e Privato e sull’adozione di buone pratiche anche comportamentali.

Tra i protagonisti della giornata vi sono stati i vertici di società pubbliche connesse all’immobiliare, alle infrastrutture e alle mobilità; ed in particolare:

Luca Dal Fabbro Presidente Iren ha ricordato: “Tre cose riguardo al nostro sistema economico/eccellenza del Made in Italy: metà delle caldaie a condensazione europee vengono prodotte in Italia, un quarto di tutti i trasformatori del mondo ad alta potenza si fabbrica in Italia, e i migliori produttori di cavi, oltre a quelli francesi, nel mondo sono italiani. La maggior parte delle aziende che producono elettrotecnica avanzata, tutto ciò che riguarda i cabinati, e il true switch sono stati realizzati in Italia”.

Gilberto Dialuce Presidente Enea ha dichiarato “In un contesto globale sempre più dipendente dalla tecnologia, dall’automazione, dal ricorso a processi ed approcci digitalizzati, l’energia rappresenta un fattore chiave per il corretto funziona-mento dei servizi essenziali”.

Dario Lo Bosco Presidente Rfi – Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha affermato: “FS Italiane, con il proprio patrimonio di «risorse umane» ed il know-how scientifico e tecnologico di RFI, ITALFERR & ANAS, è «driver» di innovazione digitale, sviluppo sostenibile e hi-tech con il BIM 4d & 5d. Tale nuova modalità di progettazione e «gestione cantieri» è pure funzionale a massimizzare i benefici dei «protocolli di legalità» con la digitalizzazione delle informazioni «on condition» che verranno trasmesse da FS a Prefetture e Forze dell’Ordine”.

Gianluigi Iacobone Direttore Studi e Strategie Autostrade per l’Italia ha fatto presente: “Siamo nel pieno della 7ª rivoluzione dei trasporti e le nostre autostrade dovranno affrontare nei prossimi anni nuove sfide strategiche affinché siano sempre più sicure, digitali e sostenibili In tale percorso, la sicurezza rimane la nostra priorità con l’obiettivo di tendere a “zero incidenti” sui luoghi di lavoro e “zero vittime” sulla rete, in linea con i target UE”.

Mauro Masi Presidente Banca del Fucino e Delegato Italiano per Proprietà Intellettuale EPO ha sottolineato: “Alla Banca del Fucino abbiamo inteso il concetto di “investimenti responsabili” intervenendo direttamente sulla transizione green in due modi: 1) dal 2019 abbiamo deciso di investire nel settore del fotovoltaico e dell’eolico. 2) Inoltre abbiamo deciso di riorientare l’attività della seconda banca del Gruppo proprio sul finanziamento di iniziative di upgrade energetico”.

Nicola Maione Vicepresidente ABI e Presidente MPS ha illustrato:”Gli istituti bancari svolgono un ruolo cruciale a supporto dello sviluppo economico e a tutela del risparmio. In particolare, gli istituti di credito devono tenere conto dei fattori ESG nell’attuazione delle loro strategie economiche e finanziarie, impegnandosi attivamente nel supportare imprese che rispettino criteri ecologici e sociali, che utilizzino un approccio di gestione responsabile e che favoriscano lo sviluppo sostenibile dell’economia”.

Alessandro Moricca Amministratore Unico PagoPA ha segnalato:“La transizione digitale in cui opera PagoPA è funzionale a una piena sostenibilità ambientale, sociale ed economica. Per questo, nel far fronte alle sfide legate all’innovazione dei servizi pubblici, adottiamo un approccio cooperativo che mette a sistema best practice cross-settoriali, così da abilitare una crescita strutturale per il Paese. Piattaforme come pagoPA e l’App 10 sono usate da milioni di persone nella relazione quotidiana con migliaia di enti”.

Vincenzo Sanasi d’Arpe Amministratore Delegato Consap e Presidente WPF Italia si è soffermato “Ho il privilegio di affrontare il tema della sostenibilità da una duplice posizione: quella di Presidente della sede nazionale del WFP e quella di AD di una società partecipata in house, Consap S.p.A.;

il che mi permette un approccio olistico all’obiettivo finalizzato a migliorare il benessere della collettività globalmente intesa perseguendo, al contempo, le richieste performance economico-finanziarie”.

Nel corso dei lavori coordinati dal Presidente di Remind Paolo Crisafi è emerso come l’immobiliare, le infrastrutture e le mobilità siano tra loro sinergiche al fine di rigenerare i territori e le città in chiave sostenibile e innovativa. I risultati di Italian Innovability Forum e dei gruppi di lavoro di approfondimento andranno ad aggiornare il Libro Bianco per la Sicurezza, la Sostenibilità, gli Investimenti e l’Innovazione elaborato da Remind insieme alle Istituzioni e alle Imprese per dare contributi di idee alle politiche industriali della Nazione.