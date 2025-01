Pedro Sanchez: “L’uomo più ricco del mondo attacca le nostre istituzioni e incita all’odio”

AgenPress. Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha attaccato il plurimiliardario Elon Musk per essersi intromesso nella politica europea, accusandolo di minare la democrazia.

“L’estrema destra internazionale, alla quale resistiamo da anni in Spagna, guidata in questo caso dall’uomo più ricco del pianeta, attacca apertamente le nostre istituzioni, incita all’odio e sostiene apertamente gli eredi del nazismo in Germania” – ha affermato Sanchez – senza mai nominare Elon Musk.

Musk, che fungerà da consigliere esterno per l’amministrazione americana durante la presidenza di Donald Trump, domenica è intervenuto sugli affari spagnoli, commentando su X un articolo in cui si diceva che le condanne per stupro nella regione spagnola nord-orientale della Catalogna coinvolgevano principalmente stranieri.