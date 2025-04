Giganteschi roghi intorno a Gerusalemme

Dichiarata l’emergenza nazionale. La polizia ha arrestato un sospetto piromane

AgenPress. Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha ordinato all’esercito di schierare le sue forze per combattere gli incendi boschivi che si stanno diffondendo rapidamente a ovest di Gerusalemme.

“Siamo in stato di emergenza nazionale e tutte le risorse disponibili devono essere mobilitate per salvare vite umane e tenere sotto controllo gli incendi” – ha dichiarato Katz in una nota -.

A causa delle condizioni meteorologiche è stato annullato il principale evento per il Giorno dell’Indipendenza previsto per stasera a Gerusalemme.

Le alte temperature e i forti venti hanno contribuito agli incendi di propagarsi rapidamente nelle aree boschive, costringendo all’evacuazione di almeno cinque comunità.

Il gruppo terroristico Hamas ha pubblicato un post su Telegram che incoraggia i palestinesi a “bruciare tutto ciò che possono: boschi, foreste e case dei coloni.