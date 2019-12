Cdp: 205 milioni a Regione Lombardia per l’edilizia scolastica

Agenpress. Cassa Depositi e Prestiti ha stipulato con la Regione Lombardia un contratto per la concessione di un prestito, con oneri a carico del bilancio dello Stato, di 205 milioni di euro per il finanziamento di interventi relativi alla costruzione, ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà degli enti locali adibiti all’istruzione scolastica.

L’accordo prevede il finanziamento di interventi su 154 edifici scolastici che si trovano nelle province lombarde.

Il finanziamento rientra nell’ambito del programma di edilizia scolastica 2018-2020. Entro la fine dell’anno è prevista la stipula di ulteriori contratti di prestito con altre 18 regioni beneficiarie di contributi statali, per un ammontare complessivo di 1.550 milioni di euro, utilizzando la provvista resa disponibile dalla Bei e dal Consiglio d’Europa, sempre destinati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica sull’intero territorio nazionale.