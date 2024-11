Piemonte. L’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo è il migliore ospedale d’Italia

Il presidente Cirio e l’assessore Riboldi: «Risultato di cui siamo orgogliosi, lavoriamo per migliorare sempre di più l’eccellenza»

AgenPress. L’Ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo è il migliore ospedale d’Italia. Lo certificano l’Agenas e il ministero della Salute che questa mattina ad Arezzo hanno presentato la “valutazione multidimensionale della performance delle Aziende Sanitarie” all’interno del Forum Risk Management dal titolo “Nuovo Sistema sanitario equo- solidale- sostenibile”.

«L’ospedale di Cuneo è primo tra 51 aziende ospedaliere in Italia nella classifica che prende in esame i risultati sia per le prestazioni cliniche e per la capacità di conseguire obiettivi assistenziali, sia dal punto di vista gestionale.

È un risultato di cui siamo molto orgogliosi e per il quale ringraziamo la dirigenza dell’ospedale e tutte le donne e gli uomini che ogni giorno vi lavorano con passione e impegno. Sappiamo che non mancano le difficoltà, ma continuiamo a lavorare per migliorare sempre di più l’eccellenza e le prestazioni del nostro sistema sanitario e dei nostri ospedali. – dichiarano il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Federico Riboldi- Per Cuneo in particolare siamo a una fase cruciale.

Abbiamo stanziato 20 milioni per la progettazione del nuovo ospedale, il cui costo è interamente coperto con fondi pubblici garantiti da Inail, che sarà l’ospedale hub di tutta provincia. Entro fine anno partirà la gara per la progettazione.»