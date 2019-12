Cannabis light. Casellati dichiara inammissibile emendamento. Proteste del M5S, Lega plaude

È nell’aula di Palazzo Madama è scoppiato il caos. Due esponenti del M5S hanno chiesto a Casellati di dimostrare che la scelta non sia stata frutto della “ pressione della sua parte politica “. La presidente ha replicato spiegando che è stata una “ decisione meramente tecnica “, aggiungendo: “Se ritenete questa misura importante per la maggioranza fatevi un disegno di legge”.

Secondo l’emendamento presentato dai senatoridel M5s, “l’uso della canapa composta dall’intera pianta di canapa o di sue parti come biomassa è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali, commerciali ed energetici”. Poi aggiungeva: “Il contenuto di tetraidrocannabinolo (Thc) nella biomassa di cui al precedente periodo non deve risultare superiore allo”.

Di conseguenza, quindi sarebbe cambiato anche la tabella del testo unico delle leggi sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope, nel quale viene specificato che rientra solo la cannabis con un contenuto superiore di Thc. Il testo disciplina anche la tassazione della canapa legale che sarà sottoposta a “imposta di fabbricazione” applicando al prezzo di vendita “le aliquote percentuali in misura pari a euro 12 per mille chilogrammi, per ogni punto percentuale di cannabidiolo (Cbc) presente nella biomassa”.