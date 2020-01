Iraq. Brignone-Civati (Possibile). Governo silenzioso, chiarire su missione italiana

Agenpress – “Da giorni la situazione tra Iran e Stati Uniti si sta deteriorando e il governo italiano continua a essere troppo silenzioso. Quasi un assente ingiustificato, causa eccesso di prudenza. L’impegno deve invece essere deciso per guidare un processo che eviti ulteriori escalation. E non bisogna avere alcuna timidezza verso l’alleato statunitense: la strategia di Trump si sta rivelando in tutta la sua gravità, con una portata storica pesante, benché prevedibile dopo il raid di inizio anno”.

Lo dichiarano la segretaria e il fondatore di Possibile, Beatrice Brignone e Giuseppe Civati, parlando dell’aumento delle tensioni tra Iran e Usa.

“Anche sulla presenza del contingente italiano in Iraq – aggiungono Brignone e Civati – è necessario un chiarimento del governo. Proprio nelle ultime ore la base di Erbil, dove si trovano i militari italiani, è finita sotto attacco. Le missioni sono tali se hanno un senso, non solo per accontentare la richiesta degli alleati. E in questo senso il ministro della Difesa Guerini deve fornire adeguate spiegazioni e trarre le conseguenze di quanto sta accadendo”.