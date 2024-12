Unione Naz. Consumatori su multe stradali congelate

AgenPress. Secondo l’ultima versione del decreto milleproroghe il rincaro delle multe stradali sarà sospeso per il 2025 e partirà solo dal 2026.

“Bene, ottima notizia, ma non basta! Accolta la nostra richiesta, ma solo in parte. Il rincaro delle multe non si deve sospendere ma annullare” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“Perlomeno si specifichi che nel 2026 scatterà solo l’aggiornamento biennale relativo al 2024 e al 2025, azzerando tutti i precedenti adeguamenti sospesi e facendo ripartire un nuovo conteggio, altrimenti rischiamo di ritrovarci in un colpo solo il rialzo di 5 anni, visto che la Legge 29 dicembre 2022 , n. 197 aveva già sospeso il biennio precedente” prosegue Dona.

“Sarebbe una stangata. Un rincaro che, considerando il nuovo indice Foi di ottobre 2024, oggi sarebbe già pari al 17,7%. Vorrebbe dire, ad esempio, che per il divieto di sosta si passerebbe da 42 a 49 euro” conclude Dona.