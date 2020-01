Netflix, Mollicone (FdI): “Bene ritiro Porta dos Fundos in Brasile, quando in Italia un giudice chiederà il ritiro per oltraggio alla religione?”

Agenpress. “Siamo soddisfatti della pronuncia del giudice brasiliano che ha ordinato a Netflix di rimuovere dalla programmazione “La prima tentazione di Cristo” dei Porta dos Fundos. Secondo il giudice, il ritiro del programma è utile per l’intera comunità dei brasiliani, perlopiù cristiani.

Venga ritirato anche in Italia: è un chiaro attacco alla teologia cristiana, fino al limite della blasfemia. Non c’è un giudice in Italia che possa chiedere il ritiro per l’articolo 404 del codice penale, ovvero oltraggio alla religione?”

E’ quanto dichiara Federico Mollicone, deputato FDI capogruppo in commissione Cultura.