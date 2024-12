La rete televisiva ABC pagherà 15 milioni di dollari per evitare una causa per diffamazione nei confronti di Trump

AgenPress. La rete televisiva ABC pagherà 15 milioni di dollari di danni per risolvere una causa per diffamazione intentata dal presidente eletto Donald Trump sui commenti fatti da un popolare conduttore.

L’accordo extragiudiziale raggiunto tra le parti prevede che la somma venga destinata ad un fondo destinato a creare una “fondazione e museo presidenziale” dedicata al magnate repubblicano.

Donald Trump ha citato in giudizio la ABC e George Stephanopoulos, accusando il giornalista e conduttore di aver affermato, durante un’intervista, che Donald Trump era stato giudicato “colpevole di stupro”.

Trump è stato effettivamente condannato in quel processo, nel 2023, ma per “violenza sessuale”, non per stupro.

L’accordo raggiunto dalla ABC prevede inoltre che la rete televisiva e il giornalista George Stephanopoulos si scuseranno pubblicamente, sottolineando di essere “dispiaciuti per le accuse” contro Donald Trump, e pagheranno anche le spese processuali per un milione dollari.