Oltre 60 raid israeliani hanno colpito in poche ore installazioni militari siriane

AgenPress. Più di sessanta attacchi di aerei israeliani hanno colpito, in poche ore, installazioni militari siriane, dopo la presa di Damasco da parte della coalizione di gruppi armati che hanno deposto il presidente Bashar al-Assad.

L’Osservatorio siriano per i diritti umani ha dichiarato che sabato notte “61 attacchi in meno di cinque ore” da parte delle forze armate israeliane hanno intensificato i bombardamenti aerei contro il territorio siriano, principalmente per distruggere i tunnel nelle zone montuose dove si trovano depositi di missili balistici.

I depositi di armi presi di mira erano situati in aree come Qalamoun, vicino a Damasco, a Deraa e Sweida. Tra gli obiettivi c’era anche un “aeroporto militare”, secondo l’Osservatorio siriano per i diritti umani.

Allo stesso tempo, il ministro della Difesa israeliano, Israel Katz, ha ordinato al suo esercito di “prepararsi a rimanere” per tutto l’inverno nella zona cuscinetto ai confini della parte delle alture di Golan siriane che il suo Paese possiede e ha annesso.

Le truppe israeliane sono entrate nella zona subito dopo la caduta di Assad. L’Onu ha parlato di “violazione” dell’accordo di disimpegno del 1974 tra Siria e Israele.