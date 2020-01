Onu. Gli insediamenti israeliani nel territorio palestinese sono illegali

Agenpress – “L’Ue ribadisce che tutti gli insediamenti nel territorio palestinese occupato sono illegali ai sensi del diritto internazionale e rappresentano un grave ostacolo al raggiungimento della soluzione a due Stati e una pace giusta, duratura e globale, come ribadito da una risoluzione Onu”.

Così il servizio di azione esterna dell’Ue ricordando che il 5-6 gennaio, le “autorità israeliane hanno approvato la costruzione di quasi duemila unità abitative in insediamenti illegali nella Cisgiordania occupata”.

“Chiediamo al governo israeliano di conformarsi pienamente al diritto internazionale, di porre fine a tutte le attività di insediamento su terre occupate o contese e alle azioni connesse. La violenza dei coloni sui civili palestinesi e le loro proprietà deve essere fermata e prevenuta. L’Unione europea ribadisce inoltre che non riconoscerà alcun cambiamento ai confini precedenti al 1967, anche per quanto riguarda Gerusalemme, diversi da quelli concordati da entrambe le parti”. L’Unione europea continuerà a “sostenere la ripresa di un processo significativo verso la soluzione dei due Stati, l’unico modo realistico e praticabile per soddisfare le legittime aspirazioni di entrambi i popoli”.