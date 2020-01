ASL Bari, nel 2020 nuovi reclutamenti per oltre 100 medici a tempo indeterminato

Agenpress. Cento medici da assumere a tempo indeterminato per complessivi 16 concorsi pubblici. Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale numero 2 del 7 gennaio 2020, la ASL Bari ha avviato le due distinte procedure per l’assunzione di dirigenti medici in varie discipline e, una volta definito l’iter concorsuale, procederà allo scorrimento delle graduatorie superando ampiamente i 100 posti formalmente messi a concorso.

Nella prima procedura, per un totale di 65 dirigenti medici, l’azienda sanitaria intende rinforzare il proprio organico, tra gli altri, con 20 anestesisti e rianimatori, 7 igienisti-epidemiologi, 12 ortopedici, 20 specialisti in radiodiagnostica e 3 radiologi interventisti, quest’ultimi da assegnare al “Di Venere” di Carbonara. E’ previsto, inoltre, che un congruo numero di dirigenti medici andrà a potenziare l’area dell’emergenza-urgenza nei Pronto Soccorso.

Attraverso la seconda procedura concorsuale, saranno assunti altri 35 dirigenti medici, tra i quali 7 oncologi, 9 medici del lavoro, 10 specializzati nei servizi di base, 6 chirurghi, di cui 2 chirurghi vascolari.

La Direzione Strategica, dopo l’avvio delle procedure assunzionali nel comparto (per un totale di 470 posti tra fisioterapisti, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori professionali, assistenti sociali, logopedisti e ostetriche), mira così a proseguire la strategia di reclutamento di nuove risorse nel settore dei dirigenti medici, figure professionali preziose per consolidare o avviare nuovi servizi sia nei presidi ospedalieri sia nelle strutture territoriali.

E per dare una risposta più rapida possibile alle esigenze dell’utenza, ASL Bari ha inserito all’interno delle procedure concorsuali un meccanismo grazie al quale – in attesa che i concorsi arrivino a conclusione – sarà possibile conferire incarichi a tempo determinato già attingendo da una graduatoria dei candidati partecipanti, formulata sulla base del punteggio complessivo del voto di laurea e di specializzazione.

Nel dettaglio, riportiamo l’elenco completo dei posti messi a concorso:

bando di concorso per venti posti di dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione; bando di concorso per un posto di dirigente medico, disciplina di nefrologia; bando di concorso per un posto di dirigente medico, disciplina di medicina e chirurgia d’accettazione e d’urgenza; bando di concorso per un posto di dirigente medico, disciplina di urologia; bando di concorso per sette posti di dirigente medico, disciplina di igiene epidemiologia e sanità pubblica; bando di concorso per dodici posti di dirigente medico, disciplina di ortopedia e traumatologia; bando di concorso per venti posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica; bando di concorso per tre posti di dirigente medico, disciplina di radiodiagnostica da assegnare alla UOC di radiologia interventistica del PO «Di Venere».

9. bando di concorso per un posto di dirigente medico, disciplina di anatomia patologica; 10. bando di concorso per quattro posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia generale; 11. bando di concorso per due posti di dirigente medico, disciplina di chirurgia vascolare; 12. bando di concorso per un posto di dirigente medico, disciplina di direzione medica di presidio; 13. bando di concorso per un posto di dirigente medico, disciplina di medicina legale; 14. bando di concorso per nove posti di dirigente medico, disciplina di medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro, di cui assegnare tre posti allo Spesal e sei posti alla UO medico competente – autorizzato; 15. bando di concorso per sette posti di dirigente medico, disciplina di oncologia; 16. bando di concorso per dieci posti di dirigente medico, disciplina di organizzazione dei servizi sanitari di base.

Per quanto riguarda la partecipazione ai concorsi, si ricorda che la domanda di partecipazione va prodotta esclusivamente in via telematica utilizzando il form on-line disponibile nella sezione Albo Pretorio – Concorsi/Domande on-line del sito internet istituzionale www.sanita.puglia.it/web/asl-bari.

La procedura di compilazione delle domande, per tutti i concorsi, deve essere effettuata entro e non oltre le ore 23,59 del 6 febbraio 2020, così come riportato nell’estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».