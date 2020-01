Rotondi: nasce il Partito Popolare, partiamo dal 10%

Agenpress. “Se si ricrea un Partito unitario con le forze che si ispirano al Ppe, i popolari partono dal 10%” ha – dichiarato l’On. Gianfranco Rotondi – alla Convention promossa dalla Fondazione Dc e dalla Federazione Popolare (Udc ed altre 35 Associazioni).

“Dovremo darci, quando si avvicinano le elezioni politiche, un programma popolare e un candidato premier. Poi cercheremo in parlamento i consensi sul nostro Governo. Non su quello degli altri. Non ci faremo chiedere da nessuno con chi andremo. Chiederemo chi viene con noi“.

“Propongo di chiamarci come il Partito popolare europeo mantenendo lo scudo crociato” ha – aggiunto Rotondi – durante la presentazione a Roma del “nuovo partito unitario dei cattolici italiani”. E ancora: “Saremo i popolari del 2020. Oggi nasce il partito del Popolo italiano”.