Gregoretti. Carfagna. Fu scelta sbagliata, ma politica. Forza Italia dirà no autorizzazione

Agenpress – “I senatori di Forza Italia voteranno contro l’autorizzazione a procedere perché ritengono che quella fu una scelta politica presa dall’intero governo e non solo da Salvini. Poi alcuni di noi pensano che nel merito fosse una scelta giusta e altri, come me, che fosse sbagliata”.

Lo ha detto Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia, intervenendo a ‘Start’ su SkyTg24.

“La provocazione di Salvini, che chiede alla Lega di votare sì all’autorizzazione, serve a stanare l’atteggiamento vergognoso del M5S. È una sciocchezza dire che Conte non sapesse nulla. Chi governa allora il Paese?”, prosegue Carfagna. “La realtà è che assistiamo ancora una volta all’utilizzo della giustizia per fini politici, una cattiva abitudine che ha inquinato e destabilizzato tante volte la politica italiana”.

“Io criticai la decisione di tenere la Gregoretti al largo delle coste italiane quando nessuno nel centrodestra aveva il coraggio di farlo. Per raggiungere un obiettivo politico, non è lecito fare qualunque cosa. E quella decisione assunta dall’intero governo fu inumana, non degna di un Paese civile e serviva a coprire l’assenza di una reale azione di contrasto all’immigrazione clandestina”, ha concluso la deputata di FI.