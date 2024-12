Previsioni Meteo del 13 Dicembre 2024

AL CENTRO – Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni ma con tempo asciutto. Al pomeriggio piogge in arrivo sul versante tirrenico con neve sui rilievi oltre i 1700 metri. In serata e in nottata precipitazioni in estensione su tutte le regioni con quota neve in deciso rialzo.

AL SUD E SULLE ISOLE – Al mattino tempo stabile ma con molte nubi in transito. Peggiora al pomeriggio sulle regioni peninsulari con piogge sparse, variabilità asciutta sulle Isole Maggiori. In serata e nella notte ancora maltempo al Sud e locali fenomeni anche su Sardegna e Sicilia.