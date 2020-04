Agenpress. “Medici e sanitari in prima fila contro Covid-19 meritano tutele, non di essere presi in giro.

Nessun emendamento, di nessun partito, può consentire di farla franca ai dirigenti che non hanno fornito le protezioni necessarie. Chi l’ha proposto, anche in buona fede, ci ripensi”.

Lo scrive su Twitter Mara Carfagna, vicepresidente della Camera e deputata di Forza Italia.