Usa. Trump critica l’uso di missili americani da parte dell’Ucraina per attacchi in profondità nella Russia

AgenPress – Donald Trump ha criticato l’uso da parte dell’Ucraina di missili forniti dagli Stati Uniti per attacchi in profondità nel territorio russo in un’intervista alla rivista Time.

“È pazzesco quello che sta succedendo. È pazzesco. Sono fortemente in disaccordo con l’invio di missili a centinaia di miglia dalla Russia. Perché lo stiamo facendo? Stiamo solo intensificando questa guerra e peggiorandola. Non si sarebbe dovuto permettere che ciò accadesse”, ha detto Trump in un’intervista per celebrare la sua nomina a Persona dell’anno da parte del Time.

Il mese scorso il presidente Joe Biden ha revocato il divieto imposto dagli Stati Uniti all’Ucraina di utilizzare missili a lungo raggio forniti dagli Stati Uniti per attacchi in profondità nel territorio russo, nel suo ultimo tentativo di sostenere Kiev nella battaglia per respingere un’invasione russa dal suo paese. La decisione è stata presa dopo le suppliche del presidente ucraino Volodymyr Zelenskiy. La Casa Bianca ha citato lo spiegamento da parte della Russia di 15.000 soldati nordcoreani lungo il fronte di battaglia come motivo principale per cui Biden ha cambiato idea.

Trump ha detto che vorrebbe porre fine rapidamente alla guerra che dura da quasi tre anni, ma è stato cauto sui dettagli. Ha detto a Time di avere un “ottimo piano” per aiutare, ma che se lo rivelasse ora “diventerebbe quasi un piano inutile”. Incalzato sulla sua intenzione di abbandonare l’Ucraina, Trump ha dichiarato: “Voglio raggiungere un accordo e l’unico modo per raggiungerlo è non abbandonare l’Ucraina”. Ha affermato che l’ingresso delle truppe nordcoreane nella situazione è stato un “fattore di grande complicazione”.

Trump, che entrerà in carica il 20 gennaio, ha incontrato lo scorso weekend Zelenskiy e il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi. La promessa di Trump di porre fine al conflitto in tempi rapidi ha sollevato preoccupazioni a Kiev sul fatto che potrebbe avvenire in gran parte alle condizioni di Mosca. Fonti hanno riferito che Zelensky ha utilizzato l’incontro per spiegare la necessità dell’Ucraina di garanzie di sicurezza in qualsiasi conclusione negoziata della guerra con la Russia. Da tempo cerca di entrare a far parte della NATO.