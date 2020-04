Coronavirus, Pastorino (Leu): Toti non ha capito lezione da epidemia

Agenpress. “Sul web circola un video bello e commovente, girato dal personale sanitario del reparto di Rianimazione Covid-19 dell’ospedale di Sestri Levante di ASL 4. Quelle immagini sono lo specchio di ciò che ogni giorno accade in tutte le nostre strutture sanitarie pubbliche, in Liguria come nel resto d’Italia. Sono persone, professionisti, che lottano contro il tempo, contro questo tempo che mai avremmo immaginato dover vivere: a loro va il mio e il nostro più sincero e commosso grazie. Perché, come se non bastasse, mettono in pericolo anche la loro salute”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“La sanità pubblica – aggiunge Pastorino – è di tutti e bisogna rafforzarla. Così penso alle parole del presidente della Regione Liguria, che continua anche oggi a sostenere la necessità in futuro di rafforzare i rapporti con strutture sanitarie private. Dimostrando che dalla lezione dell’epidemia del Coronavirus, Toti non ha capito proprio niente”.