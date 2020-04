Meloni: “Io non dimentico che quando l’Italia chiedeva mascherine e respiratori, Germania e Francia ne bloccavano le esportazioni”

Agenpress. Non so se l’Ue sopravviverà all’emergenza, io di certo non dimentico che quando l’Italia chiedeva mascherine e respiratori Germania e Francia ne bloccavano le esportazioni.

Non dimentico i nostri Tir bloccati alle frontiere e i supermercati stranieri chiedere ai nostri produttori le certificazioni virus free. Soprattutto non dimentico le dichiarazioni di Christine Lagarde che hanno sprofondato la Borsa a -17% e il tentativo di imporci il nuovo Mes mentre noi contavamo i morti in corsia.

Poi l’epidemia ha colpito Francia e Germania e guarda caso l’atteggiamento è cambiato: la Bce si è impegnata ad acquistare titoli e il patto di stabilità è stato sospeso.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni leader di Fratelli d’Italia.