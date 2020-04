Toscana. Crolla un ponte ad Albiano Magra. A novembre controllo Anas

Agenpress – Crollato un ponte di Albiano Magra, una frazione del comune di Aulla, in provincia di Massa e Carrara, al confine con la Liguria. Si tratta del ponte

Il ponte, che collega Albiano all’abitato di Santo Stefano Magra (La Spezia), sarebbe improvvisamente crollato, provocando anche un forte boato avvertito dalla popolazione locale. Sul posto ci sono Carabinieri e forze dell’ordine.

Non ci sarebbero feriti: non si ha notizia di persone che hanno riportato conseguenze fisiche gravi. Immediato l’allarme e l’arrivo di vigili del fuoco, 118, forze dell’ordine. Paura tra la gente, in tantissimi si sono subito riversati nei pressi del ponte.

Lo scorso novembre, durante un’ondata di maltempo, si era formata una vistosa crepa che era stata rattoppata suscitando molte polemiche sul web. Dopo il sopralluogo dei tecnici ANAS fu dato il via libera alla circolazione senza limiti al traffico.