Coronavirus. Cina. Xi Jinping mette il bavaglio alla ricerca. Deve essere “filtrata” dal governo

Agenpress – La Cina ha imposto restrizioni alla pubblicazione di ricerche accademiche sulle origini del nuovo coronavirus , secondo una direttiva del governo centrale e comunicazioni online pubblicate da due università cinesi, che sono state rimosse dal web.

In base alla nuova politica, tutti i documenti accademici su Covid-19 saranno soggetti a controlli supplementari prima di essere inviati per la pubblicazione. Gli studi sull’origine del virus riceveranno un esame più approfondito e devono essere approvati da funzionari del governo centrale, secondo i messaggi ora eliminati.

Un esperto medico di Hong Kong che ha collaborato con ricercatori della terraferma per pubblicare un’analisi clinica dei casi di Covid-19 in una rivista medica internazionale ha dichiarato che il suo lavoro non è stato sottoposto a tale controllo a febbraio.

L’aumento del controllo sembra essere l’ultimo sforzo del governo cinese per controllare la narrazione sulle origini della pandemia di coronavirus, che ha causato oltre 100.000 vittime e ha ammalato 1,7 milioni di persone in tutto il mondo da quando è scoppiato per la prima volta nella città cinese di Wuhan in Dicembre.

Un’operazione che serve al gigante asiatico per scucirsi di dosso l’immagine di Paese “untore” per indossare quella più benevola di Paese soccorritore ma anche per garantirsi un patente di buon operato all’interno.

Per Maria Repnikova, analista della Georgia State University, la crisi paradossalmente ha offerto una occasione al regime: “Il Partito comunista cinese sta usando la narrazione “abbiamo sconfitto il virus” come un’opportunità di ripulire la propria immagine e presentarsi come un attore capace non solo di affrontare il disastro ma anche di mettere a disposizione di altri Paesi la propria esperienza. L’obiettivo? Quello di presentarsi come leader mondiale nella lotta alla pandemia”.

Dalla fine di gennaio, i ricercatori cinesi hanno pubblicato una serie di studi Covid-19 su importanti riviste mediche internazionali. Alcune scoperte sui primi casi di coronavirus – come quando è apparsa per la prima volta la transizione da uomo a uomo – hanno sollevato domande sul conto ufficiale del governo dell’epidemia e hanno suscitato polemiche sui social media cinesi.