Coronavirus. Sbai: “Conte e Speranza verifichino le dichiarazioni del dottor Shiva Ayyadurai”

Agenpress. “Il Governo chiarisca se quanto affermato dal dottor Shiva Ayyadurai nell’intervista a The Next News Network, ripresa tra gli altri da Radio Radio, risponde a verità o meno. Non ci possiamo permettere il lusso di essere messi sotto scacco da possibili giochi di potere in questo momento di grave emergenza sanitaria”. Il commento arriva dalla giornalista Souad Sbai che riporta le parole dello scienziato e chiede al Presidente del Consiglio Conte e al Ministro della Salute Speranza di fare chiarezza a riguardo.

“Secondo il dottor Shiva Ayyadurai, la diffusione del panico da Coronavirus sarebbe frutto di una frode per manipolare l’economia, sopprimere il dissenso e spingere per rendere i farmaci obbligatori. Nella sua intervista parla dell’esistenza di un ‘deep state’, un mondo oscuro di persone che lavorano dietro le quinte per imporre il vaccino al mondo intero. Prima di compiere qualsiasi passo verso ogni tipo di cura, è necessario dare risposta agli italiani di questa dinamica”, prosegue Sbai.

“Mai come ora – aggiunge la giornalista – l’aiuto dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms), tanto depotenziata nelle risorse da Trump, sarebbe utile per dar conto di queste affermazioni”.

Qui il link alla trasmissione di Radio Radio:

https://www.youtube.com/watch?v=RsoG7pZifTw&feature=share