Coronavirus. Trump diserta il briefing: “non vale più la pena”

Agenpress – “Qual è lo scopo di tenere delle conferenze stampa della Casa Bianca quando i patetici media fanno solo domande ostili e si rifiutano di riportare accuratamente la verità dei fatti!”.

Lo scrive Donald Trump su Twitter, dopo che per la prima volta in oltre un mese non è comparso all’appuntamento quotidiano con la stampa della task force anticoronavirus della Casa Bianca. Un tweet che conferma le indiscrezioni secondo cui i più stretti consiglieri del presidente americano hanno consigliato di diradare le apparizioni per evitare il rischio di una sovraesposizione nociva per la campagna elettorale.

La decisione, però, arriva dopo le polemiche scoppiate nelle ultime 48 ore in seguito alla sue dichiarazioni su una possibile cura con iniezioni di disinfettante ed esposizione ai raggi ultravioletti.