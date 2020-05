Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Polemica Di Matteo-Bonafede: hanno torto tutti”

Agenpress. “Seguo con rammarico la polemica tra il ministro Bonafede e il giudice Di Matteo. La vicenda mi porta alla conclusione che hanno torto entrambi.

Il ministro spieghi al Copasir le sue ragioni, anche se nelle nomine (quella effettuata è risultata inadeguata e i fatti lo hanno certificato) ha formale discrezionalità.

Per altro lato, è gravissimo che un membro del Csm, il dottor Di Matteo attacchi una istituzione dello Stato in tv: Massimo Giletti non è una Corte. L’intera vicenda è prova della confusione tra le istituzioni e di una politica assente. Piuttosto invito ancora una volta le forze di opposizione a svolgere il proprio ruolo in modo costruttivo con proposte concrete creando un governo ombra”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.