Fase 2, Silvestroni (FDI): neanche pandemia e 3 mesi di emergenza fanno cambiare marcia

Agenpress. “Sfuma l’unica speranza per l’Italia per diventare una nazione normale e moderna. Il decreto di maggio vale due manovre finanziarie, confuso e contraddittorio, composto da 800 pagine per nulla chiare, affronta tutte le situazioni straordinarie con procedure ordinarie.

Se neanche una pandemia e oltre tre mesi di emergenza nazionale sono in grado di far cambiare marcia, significa che la burocrazia ha vinto e questa esperienza di governo ha perso.”

Lo dice il deputato di Fratelli d’Italia Marco Silvestroni.