Cina. Dopo 200 anni, gli abitanti lasciano i villaggi a 800 mt di altezza per i centri residenziali

Agenpress – Gli abitanti dei villaggi che vivono su una remota scogliera di 800 metri (2.624 piedi) nel sud-ovest della Cina, che è diventato famoso per le scale precarie che lo collegano al mondo, sono stati spostati in un nuovo complesso residenziale urbano.

Atule’er, un villaggio di 200 anni nella provincia del Sichuan, ha fatto notizia in tutto il mondo quando nel 2016 sono emerse fotografie di scolari che scendevano sulla scogliera su scale di rattan instabili – o “scale di cielo”, come le chiamavano i locali.

La scalata di due ore era l’unico modo degli abitanti del villaggio per accedere al mondo esterno, e dovevano trasportare prodotti agricoli giù dalla scogliera per vendere al mercato più vicino a miglia di distanza. Negli ultimi anni, le autorità locali hanno sostituito le loro scale fatte a mano con una in acciaio con corrimano, abbreviando drasticamente il tempo di viaggio.