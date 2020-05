Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Governo, si preoccupi delle tensioni sociali”

Agenpress. “Il sindaco di Bari Antonio Decaro, Presidente Anci, del Pd (dunque appartenente alla maggioranza) in una trasmissione radiofonica su Rai Uno ha detto.

“Cominciano le prime tensioni sociali nelle città diverse da quelle della fase uno” ed ha fatto riferimento esplicito alla partite Iva. Nella più totale confusione, pur assistito da 450 esperti il cui ruolo resta misterioso, il Governo sembra navigare a vista e non rendersi conto dei grandi problemi di partite Iva, tassisti, operatori del turismo, balneari, albergatori.

L’esecutivo, al posto di badare ad una inutile e divisiva legge sulla omofobia, pensi alle crescenti tensioni sociali della gente che non sa come andare avanti”: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.