L’opinione di Roberto Napoletano. Il coraggio della politica per fare la differenza

Agenpress. Per salvare l’Italia bisogna ascoltare chi la tiene in vita nonostante tutto e contro tutti. Bisogna sintonizzarsi con chi fabbrica il prodotto interno lordo non con chi passa la giornata a fabbricare bastoni da mettere nelle ruote di chi tira la carretta in casa e fuori.

C’è l’urgenza assoluta di cambiare in profondità la macchina pubblica italiana e di rendersi tutti conto che fare spesa pubblica produttiva nel Mezzogiorno è il primo interesse del Nord se si vuole che l’Italia torni ad avere un mercato interno di consumi all’altezza della sua collocazione tra i grandi Paesi industrializzati e recuperi la leadership nel Mediterraneo attraverso la riunificazione infrastrutturale delle due Italie.

Per fare tutto ciò serve un Progetto Paese di lungo termine che produca però effetti tangibili già nei prossimi due anni e che sottragga la cassa europea al solito marchettificio della politica italiana di sinistra, di destra e degli ultimi arrivati populisti e sovranisti, che neppure la Pandemia globale e la Grande Depressione sono in grado di fermare.

Video del Direttore Roberto Napoletano a Stasera Italia:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/dibattito-idee/televisione/2020/06/01/video-il-direttore-napoletano-a-stasera-italia-tutta-italia-e-diventata-sud/?utm_source=WhatsApp

Per leggere la versione integrale dell’editoriale del direttore Roberto Napoletano clicca qui:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/editoriali/politica/2020/06/02/leditoriale-di-roberto-napoletano-laltravoce-dellitalia-il-coraggio-della-politica-per-fare-la-differenza/

Video la Grande Balla

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

Video partecipazione Coffee Break:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/dibattito-idee/televisione/2020/05/22/video-roberto-napoletano-a-coffee-break-dobbiamo-riflettere-e-ripartire-insieme-nord-e-sud/

Video Basta con i regali al Nord con i soldi del Sud

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/

Alcuni Video:

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/saluteeassistenza/2020/05/17/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-a-1-2-in-piu-ribadisce-la-regione-campania-viene-rapinata-ogni-anno-di-300-milioni-di-euro/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/15/video-il-presidente-vincenzo-de-luca-elenca-i-numeri-dello-scippo-di-risorse-alla-sanita-campana/

https://www.quotidianodelsud.it/dibattito-idee/libri/2020/05/12/video-la-grande-balla-un-coro-di-consensi-sul-libro-che-ha-anticipato-i-temi-della-crisi-del-coronavirus/

https://www.quotidianodelsud.it/laltravocedellitalia/due-italie/economia/2020/05/13/video-basta-con-i-regali-al-nord-con-i-soldi-del-sud/