Agenpress – C’è anche l’ex senatore Sergio De Gregorio tra gli arrestati nell’operazione della Squadra mobile di Roma su un presunto giro di estorsioni e riciclaggio.

Sono nove le misure cautelari eseguite nell’ambito dell’operazione scattata stamattina. A tutti sono stati contestati, a vario titolo e in concorso, i reati di estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio. Per De Gregorio c’è la misura cautelare in carcere.