Sen. Domenico Scilipoti Isgrò. “Bloccare subito pagamento Imu”

Agenpress. “Lunedì 16 Giugno scade il pagamento Imu. E’ del tutto evidente che gran parte della popolazione italiana duramente colpita dalla emergenza Covid non è in grado di versarla ed anche i commercialisti si trovano in difficoltà.

Se davvero il governo tiene alla ripartenza dell’ economia, blocchi subito e rimandi il pagamento Imu per lo meno sino alla fine di Settembre. Lo stesso valga per tutte le altre scadenze fiscali in agenda. Ma il governo, chiuso nel castello dorato degli Stati Generali, una specie di Titanic, non ascolta chi è nel bisogno”.

Lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.