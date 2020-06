Meloni: “Se il presidente del Consiglio vuole dialogare con noi, può farlo in Parlamento”

Agenpress. Gli Stati generali della Repubblica sono il Parlamento, la Camera e il Senato non sono stati spostati a Villa Pamphilj.

È in Parlamento che ci si confronta, si discute e si valutano le proposte delle forze politiche. Se il presidente del Consiglio vuole dialogare con noi, può farlo in Parlamento e sui provvedimenti che il Parlamento sta discutendo ora, come il decreto rilancio.

Le passerelle a favore di telecamera non ci interessano, soprattutto in un momento nel quale milioni di italiani non sanno come arrivare a fine mese.

E’ quanto dichiara, in una nota, Giorgia Meloni.