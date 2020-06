Gianfranco Librandi (IV): nessuno trama contro il Premier, obbiettivo comune il bene dell’Italia

Agenpress. “Il Premier Conte ci accusa di tramare contro il suo Governo, quando il nostro unico e reale obbiettivo è trovare soluzioni concrete per la ripartenza. Fino a prova contraria, non gli siamo mai andati contro, anzi abbiamo sempre cercato di mediare e di fare gli interessi dell’Italia e degli italiani.

Il Presidente del Consiglio, in questa fase così delicata dovrebbe avere un unico pensiero, salvare il Paese dalla catastrofe, così come stiamo facendo noi, incentivando la ripartenza dei cantieri, i fondi per gli imprenditori, commercianti, negozianti e partite iva, a questo dovrebbe lavorare il Governo senza distrazioni, perché la situazione del nostro Paese non versa in condizioni ottimali.”

Lo dichiara l’On. Gianfranco Librandi (Italia Viva).