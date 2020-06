Mattarella riceve Conte e ministri. “Risposte concrete e rapide su uso fondi Ue”

Agenpress – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in vista del prossimo Consiglio Europeo, ha incontrato oggi al Quirinale, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Luigi Di Maio, il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto Gualtieri, il Ministro per gli Affari Europei, Vincenzo Amendola, e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Riccardo Fraccaro.

C’è la necessità di dare risposte concrete e in tempi rapidi all’impiego dei fondi europei per la ripresa economica dopo l’emergenza sanitaria, ha detto Mattarella al termine dell’incontro. La riunione odierna è stata dedicata al negoziato in corso – che proseguirà venerdì in teleconferenza- sulla proposta Recovery (Next Generation Eu) e Quadro finanziario Pluriennale 21-27. Durante l’incontro si è accennato agli altri due punti all’odg di venerdì: trattati di Minsk e trattative con Uk dopo la Brexit.