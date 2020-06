Bce. Lagarde, mercati a rischio se governi Ue non raggiungono accordi

Agenpress – Mercati finanziari a rischio se i Governi Ue non raggiungono un accordo sulle misure di stimolo per rilanciare e sostenere la ripresa economica dopo l’emergenza coronavirus. E’ il monito che lancia il presidente della Bce, Christine Lagarde, secondo quanto riferiscono fonti, riprese da Bloomberg, dopo una videoconferenza, spiegando che la calma sui mercati finanziari è dovuta al fatto che è atteso un intervento dei Governi dell’Ue ma se ciò non dovesse accadere, allora il ‘sentiment’ potrebbe cambiare.