Sen. Domenico Scilipoti Isgrò: “Ritocco Iva: ma con quali fondi?”

AgenPress. “Come al solito, Conte fa annunci, ma non specifica come li mette in pratica. Ha ipotizzato un ritocco al ribasso dell’ Iva che, in via di principio, potrebbe spingere i consumi. Tuttavia non è dato sapere con quali fondi si va a compensare tale ritocco, visto che nelle stime si paventa un mancato incasso pari a 10 miliardi. Sempre secondo rumors, tale riduzione si avrebbe solo per chi paga con carte di credito.

Intanto è lecito nutrire dubbi di costituzionalità, in seconda battuta, perché penalizzare coloro che non la hanno per libera scelta e non si possono permettere la carta di credito? In sintesi: la vecchietta pensionata che non la desidera o non ha la possibilità per quale ragione non deve godere dello stesso trattamento?

Piuttosto il governo faccia subito una moratoria sulle pendenze fiscali relative al tempo della pandemia e rinvii i pagamenti fiscali “: lo dice in una nota il Senatore di Forza Italia e Presidente di Unione Cristiana Domenico Scilipoti Isgrò.