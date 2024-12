Tumori: all’INI Grottaferrata il Convegno per la Rete Oncologica Territoriale

Faroni, Presidente INI: “La Roma 6 modello di integrazione pubblico-privato. Fondamentali

nuove tecnologie e umanizzazione”

ASL e INI: “La Rete è un passaggio storico”

AgenPress. Grande partecipazione e un ricco scambio di esperienze durante il convegno “Il percorso multidisciplinare nel paziente oncologico – Prevenzione, diagnosi e cura”, tenutosi sabato 14 dicembre all’INI di Grottaferrata.

L’evento ha rappresentato un momento fondamentale per riflettere sui progressi e le sfide legate all’assistenza oncologica, e soprattutto per ribadire l’importanza della rete oncologica territoriale realizzata grazie all’impegno della ASL Roma 6 e la partnership con le eccellenze territoriali, di cui INI Grottaferrata è parte.

Durante l’evento, patrocinato dal Comune di Grottaferrata, i vertici della Asl Roma 6 e del Gruppo INI, con gli interventi dei massimi esperti in oncologia, chirurgia, radioterapia, diagnostica, cure palliative, terapia del dolore, hanno esposto il modello di integrazione tra le rispettive competenze per garantire un approccio sempre più efficace e personalizzato al paziente oncologico. Sono stati presentati nuovi percorsi di cura e modelli organizzativi innovativi per migliorare il servizio oncologico del territorio, con l’obiettivo di rendere sempre più accessibili ed efficienti i servizi per i pazienti e le loro famiglie.

Cristopher Faroni, Presidente Gruppo INI: “Umanizzazione e tecnologia”

“Siamo felici di aver ospitato questo convegno così importante e con un tema così delicato, in cui l’umanizzazione è fattore determinante. Stiamo programmando progetti di sviluppo per migliorare la qualità della vita dei pazienti. Stiamo investendo in nuove tecnologie, valorizzando le equipe mediche multidisciplinari che sono fondamentali per la presa in carico del paziente, digitalizzando i processi. Faciliteremo l’accesso alla radioterapia con un secondo acceleratore di ultima generazione. Ringraziamo la ASL per l’integrazione dell’INI nella Rete oncologica, una vera dimostrazione che la cooperazione pubblico – privato è possibile, nell’unico interesse dell’utente. Il privato supporta e integra le necessità della sanità pubblica territoriale”.

“Rete oncologica: assistiamo a un passaggio storico”

E’ stato definito “storico” il passaggio che rende effettiva la rete oncologica, un progetto che raccoglie tutte le eccellenze territoriali, pubbliche e private acceditate, per offrire al cittadino un servizio oncologico d’eccellenza e completo.

Lo hanno affermato, quasi all’unisono, Vincenzo La Regina e Francesco Marchitelli, Direttore Sanitario e Commissario della Asl Roma 6, con Giovanni Tavani, Direttore Generale del Gruppo INI e Michele di Paolo, Direttore Sanitario dell’INI Grottaferrata. Sulla medesima lunghezza d’onda anche l’intervento di Gaetano Lanzetta, Direttore del Dipartimento di Oncologia dell’INI Grottaferrata, che tra i tanti aspetti evidenziati nel proprio intervento ha sottolineato l’importanza di una gestione multidisciplinare per il paziente oncologico.

Molti i rappresentanti istituzionali e autorità in sala

Gremita l’aula magna dell’INI Grottaferrata e nutrita rappresentanza istituzionale. Presenti il Sindaco di Grottaferrata, Mirko di Bernardo, che ha patrocinato l’iniziativa, il Sindaco di Marino, Stefano Cecchi, Francesca Maria Passini, Assessore alle politiche sociali del Comune di Grottaferrata, oltre a rappresentanti di Carabinieri, Polizia e Guardia di Finanza.

I relatori

Oltre agli interventi dei relatori già menzionati sono intervenuti:

• Dott.ssa Laura Giacinti – Responsabile U.O.C. oncologia aziendale Asl Roma 6

• Dott. Gaetano Lanzetta – Responsabile dipartimento di oncologia INI Grottaferrata

• Dott.ssa Elena Di Caprera – Responsabile centri Open di senologia Gruppo INI

• Dott. Antonio Maria Costa – Responsabile radioterapia INI Grottaferrata

• Dott Vincenzo Sauli – Responsabile servizio di anestesiologia Gruppo INI

• Prof. Giulio Basoccu – Responsabile chirurgia generale, plastica, ricostruttiva ed estetica INI Grottaferrata

• Dott.ssa Francesca Bordin – Responsabile Hospice INI Grottaferrata

• Prof. Vittorio Donato – Direttore scientifico Gruppo INI